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На банкноте номиналом 200 рублей изобразят памятник затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический

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Странный пакет обнаружили работники вокзала

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В регионе планируют построить Центр подготовки олимпийских водных видов спорта
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Кабмин дал евпаторийскому военному санаторию имя Елизаветы Глинки
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Банк России утвердил размещение символов Севастополя на новой купюре

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На морском вокзале Севастополя обнаружили предмет, похожий на бомбу
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Спасатели вытащили лошадь, застрявшую под бетонной плитой в Симферополе
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В Крыму спецслужбы закрыли сеть подпольных казино

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В Керчи установят памятник «Примирению»

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Дни и ночи Карякиных. «АиФ-Крым» пообщались с родителями шахматиста

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