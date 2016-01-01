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Херсонес Таврический

Банк России утвердил размещение символов Севастополя на новой купюре 0 213

На банкноте номиналом 200 рублей изобразят памятник затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический

На морском вокзале Севастополя обнаружили предмет, похожий на бомбу 0 168

Странный пакет обнаружили работники вокзала

На развитие спорта в Крыму выделено более 4 млрд рублей 0 472

В регионе планируют построить Центр подготовки олимпийских водных видов спорта
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Кабмин дал евпаторийскому военному санаторию имя Елизаветы Глинки
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Стала известна итоговая стоимость Крымского моста

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Крымские татары призвали турецкую диаспору бойкотировать визит Джемилева
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В Крыму выпустят газету на украинском языке

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На морском вокзале Севастополя обнаружили предмет, похожий на бомбу
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В Крыму спецслужбы закрыли сеть подпольных казино

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Коммунальщики Феодосии отремонтируют две улицы, переулок и фонтан
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В Керчи установят памятник «Примирению»

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На развитие спорта в Крыму выделено более 4 млрд рублей
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Дни и ночи Карякиных. «АиФ-Крым» пообщались с родителями шахматиста

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