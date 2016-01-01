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Главное

На Украине завершено строительство вышки для вещания на территории Крыма 0 92

В феврале Украина планирует открыть вещание таких каналов как «Украинского радио», Meydan, Радио «Крым.Реалии», Херсон FM и станция Первого телеканала

Адвокат Умерова задержан в Крыму как свидетель по делу об экстремизме 0 58

В Симферополе идёт судебный процесс по делу члена запрещённой в России организации «Меджлис крымскотатарского народа» Ильми Умерова

В Керчи установят памятник «Примирению» 0 141

Монумент памяти Октябрьской революции и присоединения Крыма к России появится в Крыму в 2017 году
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ДЕНЬГИ: Финансы

«Генбанк» ожидает докапитализацию в размере пяти миллиардов рублей
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«Ростелеком» выступит партнёром премии «Серебряный Лучник» – Юг
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Подать заявку на всероссийский конкурс стипендий и грантов можно до февраля
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Крымские учёные доказали вред электронных сигарет
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Кабмин дал евпаторийскому военному санаторию имя Елизаветы Глинки
АВТО: Дороги

Росжелдор в третий раз не смог найти подрядчика для Керченского моста
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Зима в «Артеке»

Осенний Крым

Лучшие кадры военных учений «Кавказ-2016» в Крыму
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Крым получил новейшие зенитные ракетные комплексы «Триумф»

55 лет на орбите. Наиболее значимые достижения отечественных космонавтов

Стала известна итоговая стоимость Крымского моста

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Госдума разрешила участникам СЭЗ добычу природных ресурсов в Крыму
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В Крыму в текущем году планируется начать рекультивацию пяти карьеров
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«Ростелеком» выступит партнёром премии «Серебряный Лучник» – Юг

Происшествия

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Адвокат Умерова задержан в Крыму как свидетель по делу об экстремизме
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Пьяный водитель обслуживал симферопольский маршрут № 105
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В Саках шестеро депутатов лишились мандатов из-за сокрытия доходов

Культура

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Крымские музеи подготовили обжалование решения суда по золоту скифов
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В Керчи установят памятник «Примирению»
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Крым продолжит борьбу за золото скифов

Спорт

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Крымские спортсмены за прошедший год собрали 1225 медалей
Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен и Сергей Карякин выходят на пресс-конференцию после финального матча
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Дни и ночи Карякиных. «АиФ-Крым» пообщались с родителями шахматиста
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Карякин намерен популяризировать шахматы в Крыму

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Жареные лебеди и пареная репа. Как жили на Руси без картошки
Переработка мяса.
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Гормоны и антибиотики: наши заблуждения об отечественном мясе
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Ягодное желе: как приготовить полезный для здоровья продукт