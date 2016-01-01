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Главное

В Крыму отмечаю День Республики 0 138

20 января установлена дата празднования первого в Крыму референдума, по результатам которого республика получила свою первую автономию

Росгвардия задержала в Керчи тюменскую мошенницу 0 333

Кредитная мошенница из Тюмени находилась в розыске с сентября 2016 года

На западе Крыма началось строительство рекреационных кластеров 0 214

Глава Минкурортов Крыма проинспектировал объекты кластеров «Лечебно-оздоровительный отдых» в Саках и «Детский отдых и оздоровление» в Евпатории
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ОБРАЗОВАНИЕ

Подать заявку на всероссийский конкурс стипендий и грантов можно до февраля
ЗДОРОВЬЕ: Медицина

Крымские учёные доказали вред электронных сигарет
ОБЩЕСТВО: Люди

Кабмин дал евпаторийскому военному санаторию имя Елизаветы Глинки
АВТО: Дороги

Росжелдор в третий раз не смог найти подрядчика для Керченского моста
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«Жигулина роща» приглашает новоселов!
ОБЩЕСТВО

Под грузом из мертвецов. Как спасались из «симферопольского рва»
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Зима в «Артеке»

Осенний Крым

Лучшие кадры военных учений «Кавказ-2016» в Крыму
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Инфографика

Крым получил новейшие зенитные ракетные комплексы «Триумф»

55 лет на орбите. Наиболее значимые достижения отечественных космонавтов

Стала известна итоговая стоимость Крымского моста

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Общество

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В этом году в Крыму запланировано строительство 250 объектов в рамках ФЦП
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На западе Крыма началось строительство рекреационных кластеров
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Глава Крыма пообещал, что пляжи в Крыму останутся общедоступными

Происшествия

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Росгвардия задержала в Керчи тюменскую мошенницу
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Следком Крыма опубликовал портрет подозреваемого в убийстве
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В ночь на 17 января в Симферополе горело три иномарки

Культура

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Крым продолжит борьбу за золото скифов
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Главы ДНР и ЛНР отметят годовщину Переяславской рады в Крыму
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В Крыму хотят ввести общественную инспекцию по борьбе с чёрными копателями

Спорт

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Крымские спортсмены за прошедший год собрали 1225 медалей
Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен и Сергей Карякин выходят на пресс-конференцию после финального матча
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Дни и ночи Карякиных. «АиФ-Крым» пообщались с родителями шахматиста
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Карякин намерен популяризировать шахматы в Крыму

Кухня

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Жареные лебеди и пареная репа. Как жили на Руси без картошки
Переработка мяса.
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Гормоны и антибиотики: наши заблуждения об отечественном мясе
желе
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Ягодное желе: как приготовить полезный для здоровья продукт