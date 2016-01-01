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В Крыму 10 населённых пунктов частично остаётся без электричества 0 760

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Сергей Аксёнов: «Не могу же я себя клонировать» 0 38

Во время традиционной предновогодней встречи главы Республики Крым с журналистами вопросов было задано множество: резонансные темы и частные случаи, громкие скандалы и чаяния на будущее.

В Крыму 10 населённых пунктов частично остаётся без электричества 0 760

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