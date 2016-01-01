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Елизавета Глинка с президентом РФ Владимиром Путиным

Кабмин дал евпаторийскому военному санаторию имя Елизаветы Глинки 1 36

Руководитель благотворительного фонда «Справедливая помощь» погибла при крушении Ту-154 над Чёрным морем

Крым подготовил проект резолюции в ООН о нарушении прав человека на Украине 4 1430

Встречную резолюцию подготовил крымский госкомнац

В Симферополе прошло торжественное открытие гимназии им. К. Д. Ушинского 1 49

Одно из старейших учреждений Крыма открылось после комплексной реконструкции в понедельник, 16 января
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Завершена половина свайных работ на возведении Керченского моста
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Росжелдор в третий раз не смог найти подрядчика для Керченского моста
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Хакер нагрел крымских мобильных операторов на 30 миллионов рублей
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Крым получил новейшие зенитные ракетные комплексы «Триумф»

55 лет на орбите. Наиболее значимые достижения отечественных космонавтов

Стала известна итоговая стоимость Крымского моста

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Общество

Елизавета Глинка с президентом РФ Владимиром Путиным
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Кабмин дал евпаторийскому военному санаторию имя Елизаветы Глинки
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МЧС Крыма объявило штормовое предупреждение 17–18 января
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В минувшем году крымчане сыграли 13 тысяч свадеб

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Главе управления архитектуры Керчи присудили 7 лет колонии за взятку
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На предприятии слепых в Керчи погасили долг по зарплате в 18 млн рублей
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На пожаре в восточном Крыму спасены 16 человек

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