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Главное

В Симферополе изменятся несколько троллейбусных маршрутов 0 195

С 1 февраля в крымской столице троллейбусы №№ 5а, 10 и 14 начнут ходить согласно новому маршруту

АЧС в Крыму распространяется из-за жадности фермеров — эксперт 0 332

Из-за ложной информации о количестве голов скота на фермерских подворьях, животноводы подвергают риску эпидемии весь регион

Крымским долгожителям ежегодно буду выплачивать по 10 тысяч рублей 0 78

Крымские власти будут выдавать по 10 тысяч рублей ко дню рождения каждого, чей возраст перевалил за 100 лет
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ДЕНЬГИ: Финансы

«Генбанк» ожидает докапитализацию в размере пяти миллиардов рублей
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Крымские учёные доказали вред электронных сигарет
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Кабмин дал евпаторийскому военному санаторию имя Елизаветы Глинки
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Росжелдор в третий раз не смог найти подрядчика для Керченского моста
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Лучшие кадры военных учений «Кавказ-2016» в Крыму
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Крым получил новейшие зенитные ракетные комплексы «Триумф»

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Стала известна итоговая стоимость Крымского моста

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В Крыму из-за снегопада объявлено штормовое предупреждение
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Сильный снегопад обрушился на Ялту
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Госдума разрешила участникам СЭЗ добычу природных ресурсов в Крыму

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На морском вокзале Севастополя обнаружили предмет, похожий на бомбу
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Спасатели вытащили лошадь, застрявшую под бетонной плитой в Симферополе
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В Крыму спецслужбы закрыли сеть подпольных казино

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Крымские музеи подготовили обжалование решения суда по золоту скифов
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В Керчи установят памятник «Примирению»

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На развитие спорта в Крыму выделено более 4 млрд рублей
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Крымские спортсмены за прошедший год собрали 1225 медалей
Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен и Сергей Карякин выходят на пресс-конференцию после финального матча
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Дни и ночи Карякиных. «АиФ-Крым» пообщались с родителями шахматиста

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Жареные лебеди и пареная репа. Как жили на Руси без картошки
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