Еще...
Еще...
Главное

В 2017 году Крым посетят две группы туристов из Великобритани 0 35

Первые организованные группы туристов начинают посещать российский Крым

Росжелдор в третий раз не смог найти подрядчика для Керченского моста 0 733

Третий конкурс на строительство ж/д подходов к Керченскому мосту признан несостоявшимся

В Евпатории бойцы МЧС спасли вмёрзших в озеро лебедей 0 240

Из-за покрывшей озеро Сасык ледяной корки два лебедя оказались в ловушке
1
Все новости
НЕДВИЖИМОСТЬ

«Жигулина роща» приглашает новоселов!
ПРОИСШЕСТВИЯ: Криминал

Хакер нагрел крымских мобильных операторов на 30 миллионов рублей
ОБЩЕСТВО: События

Владимир Путин дал старт работе газопровода Краснодарский край — Крым
ВОПРОС-ОТВЕТ

Какой будет погода в Крыму на Новый год?
ОБЩЕСТВО: События

В Крыму сформирована эскадрилья из 12 истребителей Су-30СМ
ОБЩЕСТВО

Под грузом из мертвецов. Как спасались из «симферопольского рва»
Фото

Зима в «Артеке»

Осенний Крым

Лучшие кадры военных учений «Кавказ-2016» в Крыму
1
Инфографика

Крым получил новейшие зенитные ракетные комплексы «Триумф»

55 лет на орбите. Наиболее значимые достижения отечественных космонавтов

Стала известна итоговая стоимость Крымского моста

1

Общество

240

В Евпатории бойцы МЧС спасли вмёрзших в озеро лебедей
35

В 2017 году Крым посетят две группы туристов из Великобритани
967

Госкомцен Крыма установил тарифы 2017 года на воду и тепло

Происшествия

240

В Евпатории бойцы МЧС спасли вмёрзших в озеро лебедей
313

За обещание бесплатной земли мошенник выманил у крымчан 26 миллионов рублей
2583

В Крыму мужчина покончил с собой после ссоры с супругой

Культура

179

В Крыму хотят ввести общественную инспекцию по борьбе с чёрными копателями
40

В Ялте пройдёт традиционный «Рождественский вернисаж»
1540

Глава ДНР пообещал вернуть скифское золото Крыму после взятия Киева

Спорт

Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен и Сергей Карякин выходят на пресс-конференцию после финального матча
108

Дни и ночи Карякиных. «АиФ-Крым» пообщались с родителями шахматиста
141

Карякин намерен популяризировать шахматы в Крыму
81

Мировая шахматная корона осталась у действующего чемпиона

Кухня

37080

Жареные лебеди и пареная репа. Как жили на Руси без картошки
Переработка мяса.
11446

Гормоны и антибиотики: наши заблуждения об отечественном мясе
желе
3959

Ягодное желе: как приготовить полезный для здоровья продукт